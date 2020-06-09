Появилось видео плачущего в клетке Ефремова

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Появилось видео с плачущим в клетке Ефремовым 

Lenta.ru 25 минут назад
Опубликовано видео из зала судебного заседания Таганского суда Москвы, где в клетке находится актер Михаил Ефремов. Запись предоставлена «Ленте.ру» пресс-службой суда.
На кадрах виден Ефремов, находящийся за металлическим ограждением. Он плачет. На вопрос журналистов признает ли актер вину, он покивал головой.
Ефремов официально задержан
Следствие ходатайствует об избрании в отношении Ефремова меры пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее 9 июня стало известно, что Ефремов задержан на 48 часов по уголовному делу, возбужденному против него по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека»).
Сообщалось, что в организме актера обнаружили остаточные следы наркотиков — кокаина и каннабиноидов.
В результате ДТП, устроенного Ефремовым в пьяном состоянии на Садовом кольце вечером 8 июня, погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Он получил множественные травмы и скончался в больнице.
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Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Lenta.ru , Москва
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