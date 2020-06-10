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Из-за наводнений в Китае пострадали уже более 2,6 млн человек 

ИА Regnum и ещё 3 4 часа назад
Миллионы людей пострадали от наводнения в Китае
Фото: Reuters
Более 2,63 млн человек пострадали от наводнений, вызванных ливнями в 11 регионах Китая уровня провинции, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, около 228 тыс. человек были переселены в безопасные места, было уничтожено более 1300 домов, а прямой экономический ущерб превысил 4 млрд юаней (около $566 млн).
Со 2 июня текущего года мощнейшие ливни накрыли большую часть южных районо Китая, принеся осадков на уровне от 100 до 300 мм в некоторых районах. Из-за ливней 110 рек в восьми провинциях разлились из-за превышения уровня воды, вызывав наведения.
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Происшествия , В мире , Наводнение , Наводнение в Китае , Синьхуа , Китай
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