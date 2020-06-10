Миллионы людей пострадали от наводнения в Китае

Более 2,63 млн человек пострадали от наводнений, вызванных ливнями в 11 регионах Китая уровня провинции, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям КНР, около 228 тыс. человек были переселены в безопасные места, было уничтожено более 1300 домов, а прямой экономический ущерб превысил 4 млрд юаней (около $566 млн).

Со 2 июня текущего года мощнейшие ливни накрыли большую часть южных районо Китая, принеся осадков на уровне от 100 до 300 мм в некоторых районах. Из-за ливней 110 рек в восьми провинциях разлились из-за превышения уровня воды, вызывав наведения.