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Во Владимире мужчина пытался изнасиловать сотрудницу медицинского центра 

ИА Regnum 1 час назад
Мужчина пытался изнасиловать медика в медцентре
Фото: РИА Новости
Во Владимире суд рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на изнасилование. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
В мае 2019 года мужчина приехал во Владимир из другого региона и устроился разнорабочим в коммерческую фирму. 13 августа 2019 года его пригласили посетить бесплатные консультацию и косметические процедуры в медицинском центре. Мужчина согласился записаться на процедуры и пришёл в назначенное время. Во время проведения процедуры мужчина он напал на 28-летнюю сотрудницу и попытался её изнасиловать. Его остановили сотрудники центра, они же передали злоумышленника полиции. На крики о помощи женщины в кабинет прибежали ее коллеги, пресекли противоправное поведение клиента и удерживали до приезда правоохранительных органов.
У пострадавшей были зафиксированы телесные повреждения в виде ссадин и синяков. Обвиняемого заключили под стражу, он сразу же признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , МВД , Владимир
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