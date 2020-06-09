Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отставной капитан Минобороны России оказался наемным убийцей 

Lenta.ru 58 минут назад
Отставной капитан Минобороны оказался наемным убийцей
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»
В Забайкальской крае обнаружили тело пропавшего 19 мая местного жителя, задержаны двое подозреваемых в его убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.
По его словам, 24-летний мужчина пропал вечером 19 мая 2020 года, после того, как ушел с автостоянки в Чите. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в отношении пропавшего совершено преступление. Были задержаны двое мужчин 33 и 39 лет. У следствия имеются данные об их причастности к убийству пропавшего читинца. 9 июня его тело было обнаружено следователями-криминалистами.
По делу задержаны 33-летний предприниматель, владеющий станцией техобслуживания. Следствие считает его заказчиком убийства, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, мотивом для преступления стал долг в 100 тысяч рублей, который подозреваемый не хотел возвращать потерпевшему. Он выманил читинца в лес, где якобы спрятан угнанный дорогой автомобиль, который он готов отдать в счет долга. Там его застрелил из нагана наемный убийца и закопал в заранее приготовленной яме. Им оказался 39-летний капитан Минобороны в отставке, которого задержали как второго фигуранта дела.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Последние новости
Курс доллара резко вырос Курс доллара резко вырос Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя Статью по делу Ефремова ужесточили после смерти водителя США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена США предрекли глубокую депрессию при правлении Байдена
Комментарии 2
Происшествия , Криминал , Министерство обороны , МВД , Lenta.ru , Чита
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Видео
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой
02:29
Зеленский объяснился за сравнение Украины с порноактрисой
В мире Конфликты
Санкции США против «страшных русских» объяснили
00:45
Санкции США против «страшных русских» объяснили
В мире Ближний Восток
В квартире Ефремова проведут обыск
01:06
В квартире Ефремова проведут обыск
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение