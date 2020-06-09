Отставной капитан Минобороны оказался наемным убийцей

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В Забайкальской крае обнаружили тело пропавшего 19 мая местного жителя, задержаны двое подозреваемых в его убийстве. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Егор Марков.

По его словам, 24-летний мужчина пропал вечером 19 мая 2020 года, после того, как ушел с автостоянки в Чите . В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в отношении пропавшего совершено преступление. Были задержаны двое мужчин 33 и 39 лет. У следствия имеются данные об их причастности к убийству пропавшего читинца. 9 июня его тело было обнаружено следователями-криминалистами.