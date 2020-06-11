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Ефремова допрашивают по двум делам 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 25 26 минут назад
Ефремова допросят по еще одному делу
Фото: ТАСС
Актера Михаила Ефремова допрашивают по делу о смертельном ДТП и о сбыте ему наркотиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
«Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Также пройдет его допрос по уголовному делу, возбужденному по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), после чего будет решен вопрос о его процессуальном статусе по данному делу», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В четверг днем Ефремов был доставлен на допрос в связи с передачей дела в ГУ МВД по Москве.
Ефремов вышел в Сеть
В понедельник вечером он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон Lada. Водитель фургона погиб.
Уголовное дело по ДТП передано в столичный главк МВД. Еще одно дело было возбуждено по факту сбыта наркотиков актеру.
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Комментарии 8
Происшествия , Криминал , Михаил Ефремов , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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