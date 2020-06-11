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«Сейчас тебе наркоту подкину»: скрытая камера сняла разговор сотрудника Росгвардии 

Русская Планета и ещё 7 1 час назад
В Москве сотрудник Росгвардии угрожал подбросить наркотики мужчине, который громко слушал музыку и мешал соседям. Разговор силовиков сняла скрытая видеокамера.
Наряд приехал после вызова соседки. Два сотрудника Росгвардии, зайдя в квартиру, заявили, что мужчина нарушил «закон города Москвы».
Росгвардеец обратился к нему со словами: «Сейчас тебе наркоту подкину, в тюрьму поедешь, на зону на пять лет, хочешь? Просто так».
Этот разговор сняла камера, висевшая у мужчины в комнате. Был ли составлен протокол, неизвестно.
«Подъём» обратился за комменатриями в Росгвардию.
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Происшествия , Видео , Криминал , Росгвардия , Москва
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