Москве сотрудник Росгвардии угрожал подбросить наркотики мужчине, который громко слушал музыку и мешал соседям. Разговор силовиков сняла скрытая видеокамера.

Наряд приехал после вызова соседки. Два сотрудника Росгвардии, зайдя в квартиру, заявили, что мужчина нарушил «закон города Москвы».

Росгвардеец обратился к нему со словами: «Сейчас тебе наркоту подкину, в тюрьму поедешь, на зону на пять лет, хочешь? Просто так».

Этот разговор сняла камера, висевшая у мужчины в комнате. Был ли составлен протокол, неизвестно.

«Подъём» обратился за комменатриями в Росгвардию.