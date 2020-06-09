Появилось видео задержания Ефремова полицией

Полиция задержала актера Михаила Ефремова , устроившего смертельное ДТП в Москве . Видеозапись задержания опубликовал телеграм-канал Baza.

Ефремова везут на допрос в отделение полиции.

Ранее сообщалось, что актер отказывался покидать квартиру, ссылаясь на плохое самочувствие. Он пригласил правоохранителей в квартиру.

Как сообщал «Рамблер», в понедельник вечером Михаил Ефремов стал виновником ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 58-летний Сергей Захаров . В результате ДТП Захаров получил травмы, не совместимые с жизнью.

В отношении Ефремова заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по ней составляет от пяти до 12 лет лишения свободы.