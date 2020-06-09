Трое детей мертвы: воспитатель устроила резню в Элисте 

35-летняя жительница города Элисты убила своих малолетних детей и покончила с собой, сообщает СК РФ . По версии ведомства, 8 июня женщина напала на несовершеннолетних с ножом — как пишут СМИ, во время расправы старшая дочь, уже будучи раненной, попыталась сбежать от матери и позвать на помощь, однако та схватила девочку и потащила обратно в дом. Тела родственников обнаружил глава семьи, вернувшийся с работы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин будет контролировать расследование данного дела.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о гибели 35-летней жительницы города Элисты и ее троих малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.

Трагедия произошла 8 июня. По версии СК РФ, в тот день в одном из частных домов Элисты по улице Джиргал женщина напала на своих детей восьми и 10 лет, а также на четырехмесячного младенца. Глава семейства в это время был на работе.

По неизвестным причинам в отсутствии супруга женщина стала наносить по несовершеннолетним ножевые удары. По предварительным данным, старшая 10-летняя дочь, уже будучи раненной, пыталась сбежать от обезумевшей матери и позвать на помощь, однако, когда она достигла двери, элистинка затащила ее обратно в дом, пишет РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.

Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой — дверь была заперта изнутри. Мужчина и вызвал правоохранителей, сообщает региональная прокуратура

Сейчас на месте преступления работают следователи — они опрашивают отца убитых, а также их родственников и знакомых. По факту трагедии было возбуждено дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». По предварительным данным, предсмертной записки женщина не оставила, пишет РЕН ТВ.

Прокуратура республики начала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для того, чтобы установить, осуществлялся ли надлежащий контроль за детьми. Такое же указание дал следователям Александр Бастрыкин.

Тем не менее уже 8 июня стало известно о том, что данная семья не состояла на учете как неблагополучная. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева ТАСС. Кроме того, выяснилось что скончавшаяся женщина работала воспитателем в детском саду и считалась компетентным педагогом.

Власти Элисты пообещали помощь родственникам семьи в организации похорон и расходах на них, такое решение принял на экстренном совещании руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников и глава города Николай Орзаев.

Похожая трагедия произошла в Республике Татарстан. Там в одном из домов города Альметьевска были обнаружены тела восьмилетнего мальчика и 38-летней местной жительницы, сообщал региональный СК.

Все случилось 19 мая — тогда глава семейства вернулся домой. Дверь также была заперта изнутри — в одной из комнат мужчина увидел мертвых родственников. Криминалисты обнаружили на теле ребенка следы удушения, в то время как мать, согласно заключениям специалистов, покончила с собой.

В ходе осмотра места трагедии правоохранители обнаружили записку, оставленную матерью мальчика. По предварительным данным, в письме женщина указала, что именно она виновата в произошедшем, и просила не перекладывать ответственность на других, передавало местное издание KazanFirst со ссылкой на неназванный источник.

По факту преступления было возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В этом случае региональная прокуратура также занялась проверкой соцслужб — в ведомстве предполагают, что они могли предотвратить расправу над ребенком.

Согласно данным на странице женщины в соцсети «Вконтакте», она работала в детском саду №36, — горожанка регулярно делилась снимками с мероприятий в дошкольном учреждении, фотографиями с семьей, в том числе сыном, а также кулинарными рецептами. Как отмечают местные СМИ, на данный момент на странице усопшей пользователи организовали травлю — они обвиняют ее в убийстве ребенка.