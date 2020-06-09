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Трое детей мертвы: воспитатель устроила резню в Элисте 

Газета.Ru 1 час назад
Трое детей мертвы: воспитатель устроила резню в Элисте
Фото: Газета.Ru
35-летняя жительница города Элисты убила своих малолетних детей и покончила с собой, сообщает СК РФ. По версии ведомства, 8 июня женщина напала на несовершеннолетних с ножом — как пишут СМИ, во время расправы старшая дочь, уже будучи раненной, попыталась сбежать от матери и позвать на помощь, однако та схватила девочку и потащила обратно в дом. Тела родственников обнаружил глава семьи, вернувшийся с работы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин будет контролировать расследование данного дела.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела о гибели 35-летней жительницы города Элисты и ее троих малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
Трагедия произошла 8 июня. По версии СК РФ, в тот день в одном из частных домов Элисты по улице Джиргал женщина напала на своих детей восьми и 10 лет, а также на четырехмесячного младенца. Глава семейства в это время был на работе.
По неизвестным причинам в отсутствии супруга женщина стала наносить по несовершеннолетним ножевые удары. По предварительным данным, старшая 10-летняя дочь, уже будучи раненной, пыталась сбежать от обезумевшей матери и позвать на помощь, однако, когда она достигла двери, элистинка затащила ее обратно в дом, пишет РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Убив всех детей, женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил ее муж, когда вернулся домой — дверь была заперта изнутри. Мужчина и вызвал правоохранителей, сообщает региональная прокуратура.
Сейчас на месте преступления работают следователи — они опрашивают отца убитых, а также их родственников и знакомых. По факту трагедии было возбуждено дело по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». По предварительным данным, предсмертной записки женщина не оставила, пишет РЕН ТВ.
Прокуратура республики начала проверку органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для того, чтобы установить, осуществлялся ли надлежащий контроль за детьми. Такое же указание дал следователям Александр Бастрыкин.
Тем не менее уже 8 июня стало известно о том, что данная семья не состояла на учете как неблагополучная. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева ТАСС. Кроме того, выяснилось что скончавшаяся женщина работала воспитателем в детском саду и считалась компетентным педагогом.
Власти Элисты пообещали помощь родственникам семьи в организации похорон и расходах на них, такое решение принял на экстренном совещании руководитель муниципалитета Дмитрий Трапезников и глава города Николай Орзаев.
Похожая трагедия произошла в Республике Татарстан. Там в одном из домов города Альметьевска были обнаружены тела восьмилетнего мальчика и 38-летней местной жительницы, сообщал региональный СК.
Все случилось 19 мая — тогда глава семейства вернулся домой. Дверь также была заперта изнутри — в одной из комнат мужчина увидел мертвых родственников. Криминалисты обнаружили на теле ребенка следы удушения, в то время как мать, согласно заключениям специалистов, покончила с собой.
В ходе осмотра места трагедии правоохранители обнаружили записку, оставленную матерью мальчика. По предварительным данным, в письме женщина указала, что именно она виновата в произошедшем, и просила не перекладывать ответственность на других, передавало местное издание KazanFirst со ссылкой на неназванный источник.
По факту преступления было возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего». В этом случае региональная прокуратура также занялась проверкой соцслужб — в ведомстве предполагают, что они могли предотвратить расправу над ребенком.
Согласно данным на странице женщины в соцсети «Вконтакте», она работала в детском саду №36, — горожанка регулярно делилась снимками с мероприятий в дошкольном учреждении, фотографиями с семьей, в том числе сыном, а также кулинарными рецептами. Как отмечают местные СМИ, на данный момент на странице усопшей пользователи организовали травлю — они обвиняют ее в убийстве ребенка.
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Происшествия , Статьи , Александр Бастрыкин , Генпрокуратура РФ , СКР , РЕН ТВ , Элиста
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