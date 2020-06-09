Юристы предсказали Ефремову смягчение наказания 

Опрошенные «Ура.ру» юристы заявили , что у актера Михаила Ефремова есть шанс избежать сурового наказания за ДТП, в котором погиб человек. По их версии, произойти это может благодаря домашнему аресту.

Как сообщал «Рамблер», ДТП произошло поздним вечером 8 июня в Москве . Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

По мнению адвоката Сергея Жорина, если Ефремова отправят под домашний арест, а дело затянется, срок домашнего ареста может почти полностью погасить срок наказания.

«Предполагаю, что будет назначено наказание, но он отбудет его уже к моменту вынесения приговора. Пандемия, экспертизы — следствие затянется», — заявил адвокат.

Жорин добавил, что к смягчению наказания могут также привести отсутствие судимости, признание вины, выплаты родственникам погибшего, ходатайства артистов и заслуги Ефремова.

Адвокат Алексей Лунев предположил, что Ефремов также может отсидеть большую часть наказания дома или его освободят условно-досрочно.

В то же время оба адвоката заявили, что процесс против Ефремова может стать показательным, тогда ему будет грозить реальное лишение свободы.