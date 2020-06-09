Начальство рассказало о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе 

В интернет-магазине «Деликатеска» рассказали, что водитель Сергей Захаров, ставший жертвой ДТП с участием актера Михаила Ефремова, был достойнейшим сотрудником компании. Пост, посвященный гибели Захарова, опубликован на странице магазина в Facebook.
В компании отметили, что Захарову было 57 лет, в «Деликатеске» он работал более двух лет, его знали и любили многие покупатели.
«Это был добрый, ответственный, трудолюбивый человек. <…> Сергей был достойнейшим из наших сотрудников. Это огромная потеря для нас», — подчеркнули представители магазина.
В компании поблагодарили всех, кто не остался равнодушным и выражал соболезнования. Представители магазина заверили, что окажут семье Захарова всю необходимую помощь.
«Друзья, пожалуйста, будьте ответственны, берегите себя и окружающих Страшно и горько думать о том, что всего этого легко можно было избежать», — подчеркнули представители компании.
Как сообщал «Рамблер», ДТП произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.