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Прокуратура решила проверить прошлые ДТП Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Прокуратура решила проверить прошлые ДТП Ефремова
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура намерена проверить прошлые аварии актера Михаила Ефремова и работу ГИБДД по ним, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура проверит исполнение уполномоченными органами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения в отношении водителя — Михаила Ефремова, находившегося на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Прокуратура намерена дать оценку прошлым ДТП, а также административным правонарушениям Ефремова. Проверят и то, какие меры принимались в ГИБДД.
В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Думы по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием Ефремова.
«Что касается давления на следствие, это недопустимо, давайте попросим комитет по безопасности и противодействию коррупции взять этот вопрос на контроль. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека — наказание до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был», — сказал Володин.
Он напомнил, что в прошлом году Госдумой были приняты поправки в УК РФ, которые ужесточают наказание за «пьяные» ДТП: срок лишения свободы теперь в случае гибели одного человека может составить от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более — до 15 лет.
Володин отметил, что к этому вопросу нужно будет еще раз вернуться.
«Если мы посчитаем в рамках правоприменительной практике, есть какие-то недоработки или сбои в закон, будем законопроект корректировать. Но ответственность сейчас установлена очень высокая», — добавил Володин.
В понедельник вечером в Москве Ефремов в нетрезвом виде за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он скончался в больнице. Дело против Ефремова после этого переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Вячеслав Володин , Генпрокуратура РФ , Госдума , ГИБДД , РИА Новости
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