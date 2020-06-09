Прокуратура решила проверить прошлые ДТП Ефремова

Все новости на карте

Московская прокуратура проверит аварии, в которе ранее попадал актер Михаил Ефремов . Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, прокуроры проверят, как сотрудники ГИБДД работали с этими ДТП и какие меры принимали в отношении Ефремова.

Как сообщал «Рамблер», последнее ДТП с участием актера произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.