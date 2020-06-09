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Прокуратура проверит прошлые ДТП с участием Ефремова 

Мария Иванова 1 час назад
Прокуратура решила проверить прошлые ДТП Ефремова
Фото: РИА Новости
Московская прокуратура проверит аварии, в которе ранее попадал актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, прокуроры проверят, как сотрудники ГИБДД работали с этими ДТП и какие меры принимали в отношении Ефремова.
Как сообщал «Рамблер», последнее ДТП с участием актера произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Генпрокуратура РФ , ГИБДД
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