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В России оценили заявление Нидерландов о поражении MH17 ракетой 9М38М1 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
«В Нидерландах нет специалистов по ЗРК и быть не может», — сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя заявление нидерландского прокурора Тейса Бергера о том, что Boeing MH17, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
«По техническим и внешним характеристикам ракеты 9М38 и 9М38М1 практически одинаковые. Они отличаются в основном боевой частью, которая на модификации 9М38М1 несколько иная — она имеет оболочку из готовых поражающих элементов», — сказал военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Также есть изменения по системе наведения, но они принципиального значения не имеют. Специалисты бы еще отметили отличия в форме аэродинамических поверхностей в задней части ракеты, добавил эксперт.
По его словам, голландские эксперты — не специалисты в зенитно-ракетном вооружении.
«У них таких специалистов нет и быть не может. Похоже, голландцы хотят доказать, что тип ракеты 9М38М1 оставался на оснащении российских вооруженных сил», — предположил собеседник.
«На мой взгляд, это глупость, потому что все эти ракеты — и 9М38, и 9М38М1 были утилизированы в войсках России задолго до конфликта на Донбассе. Все наши комплексы «Бук» оснащались ракетами, сильно отличающимися от этих типов вооружения и внешне, и по характеристикам боевой части», — резюмировал эксперт.
Ранее нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу разбившегося в Донбассе малайзийского Boeing заявил, что самолет, скорее всего, сбили ракетой «Бук» типа 9М38М1, а не 9М38.
Напомним, итоги исследования концерна «Алмаз — Антей» по крушению рейса MH17 на востоке Украины опровергают выводы Нидерландов о типе ракеты, которой мог быть сбит самолет.
Как сообщал гендиректор концерна Ян Новиков, эксперименты показали, что в случае поражения Boeing более современной ракетой 9М38М1 самолет бы имел огромное количество характерных повреждений в виде «бабочки», так как из 7 тыс. осколков каждый четвертый — это двутавр с наибольшей кинетической энергией.
Ракеты 9М38 не производятся в России с 1986 года и были сняты с вооружения российских ВС еще в 2011 году.
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Происшествия , Видео , Ян Новиков , Виктор Мураховский , Boeing , Деловая газета "Взгляд" , Журнал "Арсенал отечества" , Нидерланды
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