«Он с нами воевал»: от побоев умер ветеран войны в Чечне

В больнице Тульской области от травмы головы скончался 43-летний ветеран чеченской войны Константин Красиков . Из-за проблем с сердцем мужчину госпитализировали в клинику Новомосковска, но затем решили перевести в больницу Тулы — из-за подозрения на COVID-19. После транспортировки мать пациента увидела, что тот был жестоко избит, однако пообщаться с ним ей не удалось. На следующий же день женщине сообщили, что сын скончался от удара. Полиция ищет виновных.

В Тульской области возбудили уголовное дело по факту убийства в больнице 43-летнего ветерана первой чеченской войны Константина Красикова. Об этом сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Как написал в соцсети «Вконтакте» брат погибшего, у Константина были проблемы с сердечно-сосудистой системой — 14 апреля 2019 года он перенес операцию на открытом сердце, после которой долгое время чувствовал себя хорошо. Однако 25 мая 2020 года его состояние резко ухудшилось — давление сильно упало, а температура поднялась до +39°С. Тогда мужчина понадеялся, что все пройдет само.

Тем не менее Красикову стало хуже и спустя несколько дней он все же решил обратиться за медицинской помощью. Его мать сообщила изданию «Тульские новости», что поехала в больницу Новомосковска вместе с ним.

Там пострадавшего отправили на рентген, а после забрали в реанимацию кардиологического отделения. По словам брата Константина, матери сказали, что она может ехать домой. По возвращении из больницы женщина поняла, что не оставила никаких контактов для связи и сама позвонила в медучреждение, где ей сообщили, что ее сын находится в крайне тяжелом состоянии.

«Вечером этого же дня, около 18.00, ей позвонили из клиники и в грубом, приказном тоне сказали, чтобы она срочно собирала вещи брата и приезжала в больницу, так как его переводят в больницу Тулы с подозрением на коронавирус», — также рассказал брат погибшего.

После этого сообщения мать сразу отправилась в больницу, добавил он. «Там ее всячески пытались выгнать под разными предлогами, „гоняли“ по приемному покою туда-сюда, но она не собиралась уходить до тех пор, пока не увидит состояние своего сына», — подчеркнул мужчина.

Спустя некоторое время женщине все же удалось увидеть сына, когда его вывезли для транспортировки в больницу Тулы. «Выкатили Костю. Это был кошмар. Его ноги были связаны, а сам он изувечен до неузнаваемости», — заявила мать Красикова «Тульским новостям».

По словам брата пострадавшего, все тело Константина было в ссадинах и царапинах. «На правой стороне лица была огромная черная гематома, от которой заплыл весь глаз, голова распухла, на плече правой руки также была огромная гематома, ноги и руки были исцарапаны», — описал состояние ветерана мужчина. Он добавил, что на лице у Красикова была маска, и когда тот попытался ее снять, сотрудники больницы начали бить его по рукам.

«Мама была шокирована еще больше и спросила медперсонал, что они с ним сделали, на что получила ответ от одного из работников больницы: «Он с нами воевал»», — рассказал брат.

После этого Константина погрузили в машину скорой помощи и отправили в больницу Тулы, однако в какую конкретно клинику его госпитализируют, не сказали. Утром же на следующий день родственникам сообщили, что пациент скончался от черепно-мозговой травмы.

По словам его брата, в официальном заключении написано, что смерть наступила в результате удара тупым предметом неопределенной формы — это вызвало отек головного мозга, повлекший за собой смерть.

Тем не менее, как сообщил порталу Myslo информированный источник, эксперты-криминалисты пока не сделали окончательного вывода о точной причине гибели. По данным СК, такие повреждения человек мог получить как при избиении, так и падении. Заключение экспертов будет готово лишь в начале следующей недели.

Сейчас же правоохранители выясняют, в какой именно момент Константин получил травмы — до больницы или уже в ней. Также следствие не отвергает версии о том, что пациент сам повел себя неадекватно, и санитары больницы пытались его усмирить.

На данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех деталей.