Актер Михаил Ефремов пожаловался на проблемы с сердцем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 9 июня.

Выяснилось, что именно по этой причине артисту вызвали скорую помощь. При этом родственники не хотели впускать медиков в квартиру.

Согласно данным РИА Новости, в настоящее время врачи с носилками направились в подъезд Ефремова. Ранее сообщалось, что находящийся дома актер упал в обморок.

Как передает Telegram-канал Mash, в итоге скорая отказалась госпитализировать Ефремова. Его жена не давала врачам зайти в квартиру, объясняя, что собирается вызвать частную скорую помощь. В настоящее время рядом с домом артиста дежурит еще одна бригада. Кроме того, с ним работают полицейские, которые приехали к нему из-за смертельной аварии в центре Москвы.