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Полиция оцепила дом Ефремова 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 12 1 час назад
Полицейские оцепили дом актера Михаила Ефремова в Москве, который накануне стал участником смертельного ДТП в центре российской столицы.
Сотрудники полиции оцепили здание в Казарменном переулке. Пропускают только жителей дома и ближайших строений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ефремову домой вызвали скорую помощь. В квартире также находились полицейские, которые должны были доставить его на допрос.
Актер не смог явиться на допрос утром из-за плохого самочувствия.
В понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Артист был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.
Автоюрист Сергей Радько заявил газете ВЗГЛЯД, что Ефремов вполне может получить условный срок, если близкие погибшего в аварии водителя пойдут навстречу и не будут настаивать на реальном сроке.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Радько , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Москва
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