По словам политика, актера необходимо заключить под стражу.

"Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна. Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии", — написал он на своей странице во "Вконтакте".

Жириновский отметил, что Ефремова посадят, однако жизнь погибшему не вернуть. При этом лидер ЛДПР заявил, что у актера только в 2020 году было 10 нарушений ПДД и что он не первый раз сел пьяным за руль.

В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.

Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.