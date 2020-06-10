Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова 

РИА Новости и ещё 6 22 минуты назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек.
По словам политика, актера необходимо заключить под стражу.
"Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьется и выпадет из окна. Наказание за его преступление должно быть суровым — 12 лет колонии", — написал он на своей странице во "Вконтакте".
Жириновский отметил, что Ефремова посадят, однако жизнь погибшему не вернуть. При этом лидер ЛДПР заявил, что у актера только в 2020 году было 10 нарушений ПДД и что он не первый раз сел пьяным за руль.
В понедельник вечером у дома № 3 на Смоленской площади Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ. Полиция задержала актера, экспертиза показала, что он был пьян. Позднее стало известно, что пострадавший в ДТП водитель фургона ВАЗ скончался в больнице.
Против Ефремова возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
Последние новости
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве "Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Комментарии 15
Происшествия , Видео , Политика , Громкие уголовные дела , Михаил Ефремов , Владимир Жириновский , ЛДПР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Жена Ефремова рассказала о страшных собутыльниках актера
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Стриженова вышла замуж и намекнула на пополнение
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Михалков отреагировал на ДТП с Ефремовым
Собчак выступила в защиту Ефремова
Собчак выступила в защиту Ефремова
Видео
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
02:19
Опубликовано видео работы «Панциря» в Ливии изнутри
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
00:46
Драка россиянина с пассажиром автобуса без маски попала на видео
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
01:22
Миллиарды комаров атаковали российский регион и попали на видео
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
02:16
Опубликовано видео подготовки Индии к военному конфликту с Китаем
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Ефремова арестовали
00:19
Ефремова арестовали
Происшествия
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
00:10
Появилось видео плачущего в клетке Ефремова
Происшествия Криминал
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
00:16
Российские предприниматели попросили Путина о помощи
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение