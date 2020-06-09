Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скорая отказалась госпитализировать Михаила Ефремова 

Газета.Ru 2 часа назад
Скорая отказалась госпитализировать Ефремова
Фото: Газета.Ru
Бригада скорой помощи отказалась госпитализировать актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что актера вызвали из-за его плохого самочувствия перед допросом о случившемся накануне смертельном ДТП с его участием. Как рассказал источник, супруга артиста отказывалась пускать врачей государственной скорой помощи, утверждая, что к ним приедет "частная". Сейчас с Ефремовым работают полицейские. По сведениям Telegram-канала 112, ему вызвали психиатрическую скорую помощь.
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
Газета.Ru: последние новости
Дмитрий Быков назвал трагедией ДТП с Михаилом Ефремовым Дмитрий Быков назвал трагедией ДТП с Михаилом Ефремовым Сын и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием Сын и дочь Ефремова отреагировали на ДТП с его участием Ефремов за год десятикратно привлекался к ответственности за нарушение ПДД Ефремов за год десятикратно привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Происшествия , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
Дочь Ефремова хочет помочь семье погибшего в ДТП водителя
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Вирусолог объяснил исчезновение COVID-19 в США
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Юрист прокомментировала дело Ефремова
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на…
Видео
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
00:15
Опубликовано видео с напившимся перед смертельным ДТП Ефремовым
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
00:14
Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову
Происшествия
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
00:24
50 адвокатов отказались защищать Ефремова
Общество
Ефремов упал в обморок
00:09
Ефремов упал в обморок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение