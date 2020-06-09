Скорая отказалась госпитализировать Ефремова

Бригада скорой помощи отказалась госпитализировать актера Михаила Ефремова , сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что актера вызвали из-за его плохого самочувствия перед допросом о случившемся накануне смертельном ДТП с его участием. Как рассказал источник, супруга артиста отказывалась пускать врачей государственной скорой помощи, утверждая, что к ним приедет "частная". Сейчас с Ефремовым работают полицейские. По сведениям Telegram-канала 112, ему вызвали психиатрическую скорую помощь.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.