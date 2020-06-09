В семье погибшего в ДТП с Ефремовым случилась трагедия

По его словам, он пытался связаться с родными мужчины, но безуспешно. Он добавил, что 98-летней матери погибшего не сообщили о смерти сына.

"Перед этим у него теща умерла, сегодня должны были хоронить, а теперь жена будет хоронить и мать, и мужа", — отметил Гудков.

Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. Проезжая по Садовому кольцу, актер столкнулся с несколькими автомобилями на Смоленской площади. В результате ДТП пострадал один человек, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Позднее полиция подтвердила наличие алкоголя в крови у артиста. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался.