Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова 

В момент смертельного ДТП в машине актера Михаила Ефремова находились два человека. Об этом очевидец аварии рассказал радиостанции «Говорит Москва».

Как сообщил «Рамблер», ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Артист, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

СМИ сообщили, что в машине Ефремова находились актер Иван Стебунов и его супруга. Однако сам Стебунов это опроверг.

По словам очевидца аварии, он ехал по дороге рядом с машиной Ефремова и сразу остановился у места ДТП.

«Я видел саму аварию. Я остановил машину, сразу же подошел, пошел в сторону машины Ефремова, потому что в этот же момент, все это в течение одной минуты, толпа людей стала поднимать машину с потерпевшим. Я увидел Ефремова и увидел с другой стороны еще [человека]. Две двери у него открыты были, их открывали, чтобы вывести их», — рассказал очевидец.

Он отметил, что пассажир в автомобиле не был похож на актера Ивана Стебунова.

«То, что с ним был пассажир, это факт. Я видел второго мужчину с ним, но кто это, не знаю. Женщину не видел. Я смотрел видео актера Стебунова, который в Instagram говорит, что его не было в машине. Я могу сказать, что я его не видел», — заявил очевидец.

При этом он подчеркнул, что машина Ефремова привлекла его внимание после того, как «вылетела перед ним на дорогу» и он решил, что в ней сидят «какие-то беспредельщики».