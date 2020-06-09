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Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова 

Алиса Селезнёва и ещё 12 39 минут назад
Очевидец рассказал о пассажире в машине Ефремова
Фото: РИА Новости
В момент смертельного ДТП в машине актера Михаила Ефремова находились два человека. Об этом очевидец аварии рассказал радиостанции «Говорит Москва».
Как сообщил «Рамблер», ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Артист, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
СМИ сообщили, что в машине Ефремова находились актер Иван Стебунов и его супруга. Однако сам Стебунов это опроверг.
По словам очевидца аварии, он ехал по дороге рядом с машиной Ефремова и сразу остановился у места ДТП.
«Я видел саму аварию. Я остановил машину, сразу же подошел, пошел в сторону машины Ефремова, потому что в этот же момент, все это в течение одной минуты, толпа людей стала поднимать машину с потерпевшим. Я увидел Ефремова и увидел с другой стороны еще [человека]. Две двери у него открыты были, их открывали, чтобы вывести их», — рассказал очевидец.
Он отметил, что пассажир в автомобиле не был похож на актера Ивана Стебунова.
«То, что с ним был пассажир, это факт. Я видел второго мужчину с ним, но кто это, не знаю. Женщину не видел. Я смотрел видео актера Стебунова, который в Instagram говорит, что его не было в машине. Я могу сказать, что я его не видел», — заявил очевидец.
При этом он подчеркнул, что машина Ефремова привлекла его внимание после того, как «вылетела перед ним на дорогу» и он решил, что в ней сидят «какие-то беспредельщики».
«Он так вылетел дерзко, нагло, почти на третью полосу, и как-то повел себя странно. Я в тот момент не думал, что это пьяный водитель», — заявил очевидец аварии.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Иван Стебунов , Радиостанция "Говорит Москва"
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