К Ефремову приехала скорая помощь 

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К актеру Михаилу Ефремова, ранее устроившему ДТП в Москве , приехала скорая помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, актер пожаловался, что плохо себя чувствует.

Telegram-канал Baza уточняет , что полиция приезжала за Ефремовым, но он отказался покидать квартиру, сославшись на плохое самочувствие.

Как писал «Рамблер», ДТП произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.

Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.

Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.

Как утверждает Baza, следствие попросит суд арестовать актера.