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К Ефремову приехала скорая помощь 

Мария Иванова и ещё 2 21 минуту назад
К Ефремову приехала скорая помощь
Фото: ТАСС
К актеру Михаилу Ефремова, ранее устроившему ДТП в Москве, приехала скорая помощь. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, актер пожаловался, что плохо себя чувствует.
Telegram-канал Baza уточняет, что полиция приезжала за Ефремовым, но он отказался покидать квартиру, сославшись на плохое самочувствие.
Как писал «Рамблер», ДТП произошло поздним вечером 8 июня в Москве. Автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого впоследствии погиб.
Актера задержали, медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии он был пьян.
Против Ефремова возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание за это составляет 12 лет тюрьмы.
Как утверждает Baza, следствие попросит суд арестовать актера.
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