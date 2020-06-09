Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову 

Полицейские приехали к Михаилу Ефремову в связи с аварией, произошедшей накануне вечером в центре Москвы. Актер отказался выйти из квартиры, сославшись на плохое самочувствие. На опубликованной Telegram-каналом BAZA записи видно, как стражи порядка заходят внутрь квартиры.
Дорожно-транспортное происшествие с участием заслуженного артиста РФ произошло на Смоленской площади. Внедорожник, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России планирует ходатайствовать о его домашнем аресте.