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Опубликовано видео приезда полиции к Михаилу Ефремову 

Алевтина Жаркова 38 минут назад
Полицейские приехали к Михаилу Ефремову в связи с аварией, произошедшей накануне вечером в центре Москвы. Актер отказался выйти из квартиры, сославшись на плохое самочувствие. На опубликованной Telegram-каналом BAZA записи видно, как стражи порядка заходят внутрь квартиры.
Дорожно-транспортное происшествие с участием заслуженного артиста РФ произошло на Смоленской площади. Внедорожник, которым управлял Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России планирует ходатайствовать о его домашнем аресте.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , СКР , Москва
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