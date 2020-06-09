Украина не предоставила следствию по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе первичные радиолокационные данные. Об этом сообщает РИА Новости.

«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17), как сообщал «Рамблер», был сбит в 2014 году ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа (ССГ) в составе представителей Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.

В ходе заседания суда, которое состоялось на днях, прокурор Тейс Бергер рассказал, что Совет по безопасности Нидерландов запросил у властей Украины первичные радиолокационные данные, но те их не предоставили. Они объяснили это тем, что эти данные не были зафиксированы, потому что в момент крушения «Боинга» радар не работал.

На прошлой неделе издание Bonanza Media обнародовало не публиковавшиеся ранее свидетельства двух очевидцев крушения «Боинга». Один из свидетелей рассказал, что слышал один хлопок, а другой — что слышал несколько, а также видел вспышки и истребитель.