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Украина тормозит расследование по делу МН17 

Артём Кульша 9 июня 2020
Украина не предоставила следствию по делу о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе первичные радиолокационные данные. Об этом сообщает РИА Новости.
«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс МН17), как сообщал «Рамблер», был сбит в 2014 году ракетой из зенитного ракетного комплекса «Бук». Официальное расследование произошедшего вела Совместная следственная группа (ССГ) в составе представителей Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов. В марте в Нидерландах стартовало судебное разбирательство.
"Две минуты и хлопок": МН17 сбил истребитель
В ходе заседания суда, которое состоялось на днях, прокурор Тейс Бергер рассказал, что Совет по безопасности Нидерландов запросил у властей Украины первичные радиолокационные данные, но те их не предоставили. Они объяснили это тем, что эти данные не были зафиксированы, потому что в момент крушения «Боинга» радар не работал.
На прошлой неделе издание Bonanza Media обнародовало не публиковавшиеся ранее свидетельства двух очевидцев крушения «Боинга». Один из свидетелей рассказал, что слышал один хлопок, а другой — что слышал несколько, а также видел вспышки и истребитель.
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Происшествия , Видео
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