Ефремов согласился сотрудничать со следствием 

Артист Михаил Ефремов , ставший участником ДТП со смертельным исходом в центре Москвы , готов давать показания и сотрудничать со следствием, сообщил его адвокат Виталий Чернышов.

«Обвинение Ефремову пока не предъявлено, но он готов давать показания и всячески сотрудничать со следствием. Сейчас актер в статусе подозреваемого. … Также мой подзащитный готов оказать любую помощь семье погибшего», — сказал адвокат, передает ТАСС.

Он добавил, что «пока Михаил Олегович плохо себя чувствует, поэтому пока его не допрашивают».

Напомним, в понедельник вечером в Москве Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в автофургон Lada. Актер был пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Водитель Lada был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии и скончался в больнице. После смерти пострадавшего водителя дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Крестница погибшего потребовала максимального наказания для актера.