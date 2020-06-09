Актер Михаил Ефремов после ДТП, в котором погиб человек, осознает свою вину и готов к реальному сроку. Об этом «Комсомольской правде» заявил его коллега Иван Стебунов.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
По словам Стебунова, Ефремов после аварии был «в шоке».
«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — пояснил артист.
Он также подчеркнул, что Ефремова никто не собирается «отмазывать» и он ответит «за все, что натворил».
«Он готов к реальному сроку. Он готов ответить», — заверил Стебунов.