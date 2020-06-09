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«Это конец»: Ефремов попросил судить его по закону 

Алиса Селезнёва и ещё 1 35 минут назад
Актер Михаил Ефремов после ДТП, в котором погиб человек, осознает свою вину и готов к реальному сроку. Об этом «Комсомольской правде» заявил его коллега Иван Стебунов.
«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
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По словам Стебунова, Ефремов после аварии был «в шоке».
«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — пояснил артист.
Он также подчеркнул, что Ефремова никто не собирается «отмазывать» и он ответит «за все, что натворил».
«Он готов к реальному сроку. Он готов ответить», — заверил Стебунов.
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Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Иван Стебунов , Комсомольская правда
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