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«Рамблер» писал, что вечером 8 июня Михаил Ефремов, управляя машиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

По словам Стебунова, Ефремов после аварии был «в шоке».

«Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю: «Ты чего?!». А он сидит, прислонил голову к окну: «Ваня, все. Это конец». Конечно, он осознает свою вину. Сказал: «Пусть все будет по закону», — пояснил артист.

Он также подчеркнул, что Ефремова никто не собирается «отмазывать» и он ответит «за все, что натворил».