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В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб 

РИА Новости и ещё 11 2 часа назад
Трех российских подростков задержали за изготовление бомб
Фото: СК РФ
В Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.
По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020-го они изучали "запрещенную литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Добавляется, что навыки молодые люди отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.
Возбуждено дело о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей — уже с 14. Максимальное наказание для подростков — десять лет воспитательной колонии.
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Происшествия , Красноярский Край
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