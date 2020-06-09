Трех российских подростков задержали за изготовление бомб

Красноярском крае задержали трех 14-летних подростков-анархистов, сообщается на сайте СК.

По предварительным данным, с октября 2019 года по июнь 2020-го они изучали "запрещенную литературу и просматривали видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Добавляется, что навыки молодые люди отрабатывали в заброшенном доме, на пустырях и стройках.

Возбуждено дело о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.

Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, но по ряду тяжких статей — уже с 14. Максимальное наказание для подростков — десять лет воспитательной колонии.