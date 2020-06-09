Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мэрии Иркутска проводятся следственные действия 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
В мэрию Иркутска пришли с обысками
Фото: РИА Новости
Следственные органы проводят проверку в комитете городского обустройства администрации Иркутска, где, по предварительной информации, были допущены нарушения при выдаче технических условий застройщикам, а также при приемке работ по благоустройству дворов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба иркутской администрации.
"В комитете городского обустройства администрации Иркутска проходят следственные действия. Как сообщила заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова, поступила информация о том, что есть нарушения со стороны одного из сотрудников комитета по выдаче технических условий застройщикам. Проверку деятельности комитета проводит следственное управление СК РФ по Иркутской области", — сообщила пресс-служба.
Кроме того, председатель комитета выявила нарушения при оформлении исполнительной документации при приемке выполненных работ по благоустройству дворов в 2019 году. Данные факты дают основание полагать, что, возможно, сотрудники одного из отделов допустили противоправные действия. Правоохранительные органы изъяли исполнительную документацию, акты приемки работ. В пресс-службе администрации Иркутска ТАСС уточнили, что о нарушениях, связанных с благоустройством дворов, комитет сам сообщил в СК.
Видео дня. Чем вышка 5G напугала жителей Челябинска
ТАСС: последние новости
В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит В Подмосковье задержали вора в законе, известного как Вася Бандит Прокуратура Москвы проверит, как ранее ГИБДД работала с водителем Михаилом Ефремовым Прокуратура Москвы проверит, как ранее ГИБДД работала с водителем Михаилом Ефремовым Спасатели начали сбор нефтепродуктов, попавших в протоки реки под Норильском Спасатели начали сбор нефтепродуктов, попавших в протоки реки под Норильском
Комментарии 1
Происшествия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Иркутск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Джигарханяна случился инсульт
У Джигарханяна случился инсульт
Назван самый «антикризисный» мегаполис в мире
Назван самый «антикризисный» мегаполис в мире
Простит ли Кремль Лукашенко
Простит ли Кремль Лукашенко
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Есть раненные: у больницы в РФ произошла стрельба
Есть раненные: у больницы в РФ произошла стрельба
Видео
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
00:44
Опубликовано видео конфликта полицейского и паралимпийки Савченко
Происшествия
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
00:28
Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео
Происшествия
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
00:26
Спасение застрявшего в окне 6 этажа кота попало на видео
Общество
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
00:11
Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым
Происшествия
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
00:31
Появилось видео старта акции «Неделя донорства»
Общество
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
01:32
Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100
Происшествия
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
00:44
Опубликовано видео работы расчёта ЗРК «Стрела-10»
Армия
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
01:16
Подрыв грунта инженерами ЗВО попал на видео
Армия
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
00:27
Попытка сбить МиГ-29 из зенитной установки в Ливии попала на видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение