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В «Современнике» прокомментировали смертельное ДТП с участием Ефремова 

News.ru и ещё 3 1 час назад
В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова
Фото: РИА Новости
Директор «Современника» Игорь Попов прокомментировал смертельную аварию с участием артиста театра Михаила Ефремова. ДТП случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате столкновения машины Ефремова и грузовика водитель фургона скончался от полученных травм.
Как отметил Попов, произошла трагедия. И театр в сложившейся ситуации не может оставаться в стороне.
Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным, — приводит РИА Новости слова директора «Современника».
Как ранее писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.
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Происшествия , Другое , Михаил Ефремов , Игорь Попов , МВД , РИА Новости , Москва
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