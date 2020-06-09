В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова

Директор «Современника» Игорь Попов прокомментировал смертельную аварию с участием артиста театра Михаила Ефремова. ДТП случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате столкновения машины Ефремова и грузовика водитель фургона скончался от полученных травм.
Как отметил Попов, произошла трагедия. И театр в сложившейся ситуации не может оставаться в стороне.
Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным, — приводит РИА Новости слова директора «Современника».
Как ранее писал NEWS.ru, следователи ГУМВД по Москве определят меру пресечения для актёра Михаила Ефремова после допроса. Он в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре столицы. Пострадавший в этой аварии водитель фургона позже скончался в больнице.