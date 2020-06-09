В «Современнике» прокомментировали ДТП с участием Ефремова

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Директор «Современника» Игорь Попов прокомментировал смертельную аварию с участием артиста театра Михаила Ефремова . ДТП случилось 8 июня на Смоленской площади в Москве . В результате столкновения машины Ефремова и грузовика водитель фургона скончался от полученных травм.

Как отметил Попов, произошла трагедия. И театр в сложившейся ситуации не может оставаться в стороне.

Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным, — приводит РИА Новости слова директора «Современника».