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Заявления актера Стебунова о ДТП с Ефремовым попали на видео 

Алевтина Жаркова 20 минут назад
Актер Иван Стебунов опубликовал видео с заявлением по поводу ДТП, в которое попал Михаил Ефремов. Стебунов был замечен на месте происшествия практически сразу после случившегося — авария с участием заслуженного артиста РФ Ефремова произошла накануне вечером в центре Москвы. Как показала экспертиза, управлявший иномаркой актер был нетрезв.
Звезда сериала «Громовы» сообщил, что не был в автомобиле своего коллеги в момент столкновения, а появился позже. На видео он сообщает, что вместе со своей супругой приехали к месту ДТП, а через три минуты туда подъехал и другой известный актер — Сергей Гармаш. Стебунов также принес свои соболезнования родственникам погибшего в аварии водителя фургона.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Гармаш , Иван Стебунов
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