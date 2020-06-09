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Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок 

ИА Regnum 44 минуты назад
В госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок
Фото: РИА Новости
Во временном госпитале для больных коронавирусной инфекцией в выставочном комплексе «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок. ЧП произошло в ночь на 8 июня в помещении для ординаторов, когда там никого не было.
Об этом происшествии 9 июня сообщила глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина («Ленэкспо» находится на территории этого МО).
По ее данным, обрушение потолочной конструкции в ординаторской произошло ночью.
«Стоимость ремонта в «Ленэкспо» 416 млн «Господа, у вас миллион отклеился», — написала депутат. — Чудом никто не пострадал».
Информацию об обрушении депутату поступила от людей, которые находятся в перепрофилированном под стационар выставочном центре. Помимо ЧП обитатели временного госпиталя пожаловались ей на постоянные протечки в санузлах.
www.facebook.com/nuvavilina/
Отметим, из-за увеличения количества заболевших COVID-19 в Петербурге администраций Санкт-Петербурга было принято решение выделить 416 млн рублей на развертывание временного госпиталя в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо». Соответствующая договоренность между городом и ПАО «Газпром» была достигнута еще в начале пандемии.
В мае Смольный принял решение доразвернуть почти 500 коек, для этого из городского бюджета были выделены дополнительные средства.
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Происшествия , Газпром , Санкт-Петербург
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