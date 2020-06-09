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Организовавшего четыре доноса на жену москвича наказали 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Организовавшего четыре доноса на жену москвича наказали
Фото: РИА Новости
Чертановский суд Москвы приговорил к условному сроку мужчину, который организовал четыре доноса на жену, чтобы при разводе ребенок остался с ним.
Согласно данным суда, на доносы он потратил 345 тыс. рублей. Подсудимый раздобыл подложные квитанции к кассовым ордерам и другие документы турагентства, где его жена работала кассиром и главным бухгалтером, передает РИА «Новости».
Затем через приятеля он нашел четырех исполнительниц, которые за вознаграждение с этими документами и ксерокопией паспорта его жены приходили в отделы полиции и писали заявления о мошенничестве — якобы женщина взяла с них деньги за путевки, но билеты не предоставила. По трем из четырех заявлений были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, каждое грозило сроком до пяти-шести лет колонии.
Как указано в приговоре, подсудимый «действовал из личной заинтересованности, преследуя цель незаконного уголовного преследования своей супруги, что, по его убеждению, могло способствовать лишению родительских прав и определения места жительства ребенка с ним».
Но схема вскрылась, и на скамье подсудимых оказался как сам мужчина, так и его подельник и четыре соучастницы. В суде они полностью признали вину, раскаялись и попросили рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством. Суд признал их виновными в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения, и назначил всем условные сроки — от одного до трех лет.
Хотя вопрос о месте жительства ребенка предполагает планы на развод, во время совершения преступления пара еще находилась в браке, на момент вынесения приговора мужчина также был женат. Они так и не развелись, или мужчина успел жениться снова — не уточняется.
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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