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Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым 

Алевтина Жаркова 58 минут назад
Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы. Актер за рулем внедорожника ехал по Садовому кольцу в районе Смоленской площади, но не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в проезжающий фургон. Момент столкновения попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Согласно проведенной экспертизе, устроивший ДТП артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов не пострадал, водитель грузовика в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как стало известно сегодня утром, пострадавший в аварии скончался.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Москва
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