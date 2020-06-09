Опубликовано видео момента ДТП с Михаилом Ефремовым 

Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы . Актер за рулем внедорожника ехал по Садовому кольцу в районе Смоленской площади, но не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в проезжающий фургон. Момент столкновения попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Согласно проведенной экспертизе, устроивший ДТП артист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ефремов не пострадал, водитель грузовика в тяжелом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как стало известно сегодня утром, пострадавший в аварии скончался.