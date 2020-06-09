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На Урале сын пытался сжечь отца из-за наследства. Подробности ЧП и ФОТО 

Ura.Ru 28 минут назад
Россиянин пытался сжечь отца из-за наследства
Фото: «Ночные новости»
61-летний екатеринбуржец Павел, пытавшийся сжечь своего 78-летнего отца, мстил ему за то, что тот оставил его без наследства. Об этом URA.RU сообщили жители СНТ «Автотранспортник», где накануне произошел пожар. Поджигатель сбежал с места ЧП, где он — до сих пор не известно.
«Дед ему на самом деле не отец, а отчим, и у них давно уже конфликт, — рассказали URA.RU соседи погорельцев. — Когда Пашкина мать умерла, у них остался еще один участок. Дед его продал. А у Пашки, кроме дома на участке и старенькой «Нивы», ничего нет. Он надеялся, что дед ему хотя бы часть денег отдаст, чтобы машину поменять, а он их кому-то другому отдал. Вот Пашка и обиделся».
В Екатеринбурге сын пытался заживо сжечь своего пожилого отца
По словам садоводов, мужчина сперва облил бензином все внутри дедовского дома, но когда пытался поджечь спички, мужики не дали ему этого сделать. Тогда он забежал в свой дом и поджег изнутри его, после чего сбежал. «Бегает сейчас где-то, — рассказывают соседи. — А что ему будет? Дом-то он спалил свой. Но за попытку сжечь отца, наверное, привлекут».
«По факту возгорания дома на место выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8, — рассказали URA.RU в пресс-группе УМВД по г. Екатеринбургу. — В результате возгорания никто из граждан не пострадал. По данному факту проводится тщательная проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение».
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Происшествия , МВД
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