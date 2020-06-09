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Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100 

Вадим Дроздов 1 час назад
В подмосковном городе Химки началось рассмотрение уголовного дела командира загоревшегося 5 мая 2019 года в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet SSJ-100 Дениса Евдокимова. Пилот обвиняется в нарушении эксплуатации самолета, что привело к гибели 41 человека. Евдокимов свою вину отрицает. По версии защиты возгорание произошло из-за попадания молнии в фюзеляж самолета. Сторона обвинения заявляет, что возгорание произошло вследствие грубой посадки авиалайнера. Защита планирует добиться от заседания дополнительной технической экспертизы состояния самолета. Они считают, что полученных сведений недостаточно для точной оценки всего произошедшего. Кроме этого адвокаты планируют привлечь в дело отчет МАК, который еще не опубликован.
Происшествия , Видео , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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