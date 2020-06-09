Появилось видео начала суда над пилотом SSJ-100 

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«Ничего нового»: Дочь Ефремова отреагировала на ДТП с отцом

Раскрыты травмы пострадавшего в аварии по вине Ефремова

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«Будь ты проклят, сволочь». Губерниев о Ефремове после ДТП