В Пермском крае потерялась двухлетняя девочка 

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Двухлетняя девочка пропала в поселке Лемзер Пермского края , в поисках ребенка участвует более 300 человек, сообщило региональное министерство территориальной безопасности.

"На месте поисково-спасательных мероприятий в поселке Лемзер Усольского района сейчас находятся более 300 человек: полиция, спасатели с собаками, сотрудники следственного комитета, МЧС, Росгвардии, волонтеры и местное население. На поиски пропавшей двухлетней девочки направлено 310 человек и 33 единицы техники", — говорится в сообщении.

По информации поискового отряда имени Ирины Бухановой, девочка днем 8 июня ушла из дома, с тех пор ее местонахождение неизвестно.