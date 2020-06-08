Экс-чиновник стрелял по прохожим из редкого оружия

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Экс-чиновник стрелял по прохожим из церемониального оружия 

Вероника Полынина 33 минуты назад
Бывший заместитель начальника департамента промышленности и торговли Москвы Дмитрий Павлов, устроивший стрельбу на улице Строителей в Москве, стрелял из самозарядного карабина Симонова («СКС») АЛ-4600, калибра 7,62 мм. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Такое оружие используется военизированной охраной, в частности, караульными полками, при принятии присяги в армии и в качестве парадно-церемониального оружия. Им пользуются на параде Победы и мероприятиях, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны.
Раскрыты подробности о личности стрелка в Москве
Следствию предстоит установить, каким образом церемониальное оружие оказалось в квартире у чиновника мэрии. Уже известно, что карабин находился у Павлова незаконно, оружие на него не зарегистрировано.
Как отмечает телеканал, образы «СКС» имеются на многих оружейных складах, карабин активно использовался в 1970-1980-е годы. Однако на продажу «СКС» выставляется в охотничье-промысловом варианте, тогда как у Павлова находился военный вариант с летальным действием пули до полутора километров.
Как писал «Рамблер», вечером 7 июня неизвестный открыл огонь из окна квартиры, расположенной в доме номер пять на улице Строителей. Трое прохожих получили ранения. Во время задержания стрелок оказал сопротивление и был ранен. Также в ходе задержания пострадал сотрудник Росгвардии. Позже устроивший стрельбу мужчина скончался. Его личность установлена — им оказался бывший заместитель главы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Павлов , Росгвардия , Москва
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