СМИ узнали имена задержанных в Москве торговцев кокаином 

Названы имена наркоторговцев, задержанных в Москве . По данным источника ТАСС, почти 35 килограммов кокаина было обнаружено в машине жителя столицы Ваге Аршакяна. Деньги за перевозку наркотика он должен был получить от москвича Михаила Дегтярева . Последний дал показания на Руслана Рашидулина, тоже жителя Москвы.

В Лефортовском суде Москвы агентству сообщили, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Однако там не назвали имен фигурантов дела.