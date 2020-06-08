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СМИ узнали имена задержанных в Москве торговцев кокаином 

BFM.RU 2 часа назад
СМИ узнали имена задержанных в Москве торговцев кокаином
Фото: РИА Новости
Названы имена наркоторговцев, задержанных в Москве. По данным источника ТАСС, почти 35 килограммов кокаина было обнаружено в машине жителя столицы Ваге Аршакяна. Деньги за перевозку наркотика он должен был получить от москвича Михаила Дегтярева. Последний дал показания на Руслана Рашидулина, тоже жителя Москвы.
В Лефортовском суде Москвы агентству сообщили, что в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Однако там не назвали имен фигурантов дела.
Ранее о задержании наркоторговцев сообщили в ФСБ. Стоимость изъятого у них кокаина оценивается в 500 тысяч евро. Фигурантам может грозить пожизненный срок.
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Происшествия , Криминал , Михаил Дегтярев , ФСБ , Москва
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