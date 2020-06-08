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Появилось видео спасения застрявшего в окне кота 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Спасатели помогли коту, застрявшему в приоткрытом пластиковом окне на шестом этаже в одном из домов Екатеринбурга. Хозяев животного не было дома, сейчас питомец в безопасности.
Жильцы дома на улице Титова заметили в окне кота и вызвали спасателей. В пустую квартиру пришлось спускаться с верхнего этажа. Спасенное животное временно забрали неравнодушные люди, а затем вернули хозяевам, передает «Федеральное агентство новостей».
Ранее в Чебоксарах спасатели разобрали часть стены в магазине, чтобы достать застрявшего кота.
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Происшествия , Видео , РИА ФАН , Екатеринбург
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