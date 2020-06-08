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Тела трех детей и их матери обнаружили в частном доме в Элисте 

ТАСС и ещё 2 41 минуту назад
Россиянка заколола трех детей и покончила с собой
Фото: ТАСС
Прокуратура Калмыкии проводит проверку по факту гибели трех малолетних детей и их матери, тела которых с колотыми ранами без признаков жизни обнаружены в одном из домов Элисты в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Сегодня в правоохранительные органы Элисты поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Джиргал обнаружены тела трех малолетних детей и их матери. На место происшествия лично выехал прокурор республики Роман Тютюник. По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой", — говорится в сообщении.
Тела погибших обнаружил отец семейства, вернувшись домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, уточнили в пресс-службе ведомства.
"Прокурором республики незамедлительно организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для выяснения вопроса, осуществлялся ли надлежащий контроль за указанной семьей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — добавили в пресс-службе
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Происшествия , Криминал , Пожары , Республика Калмыкия , Элиста
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