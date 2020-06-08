Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дацик получил новый срок 

Вероника Полынина 12 минут назад
Дацик получил новый срок
Фото: РИА Новости
Боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» получил новый тюремный срок, передает РИА «Новости».
Суд в Ленинградской области приговорил его к году колонии строгого режима за незаконное пересечение российско-эстонской границы в декабре 2019 года. Такой же приговор вынесен Дмитрию Вечкину, вместе с которым пограничники задержали Дацика.
Суд установил, что 21 декабря 2019 года Дацик и Вечкин незаконно пересекли границу РФ в Сланцевском районе Ленобласти на лодке по руслу реки Нарва на участке пограничной заставы в поселке Кукин Берег. Нарушители были задержаны эстонскими пограничниками, те передали их российским коллегам.
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
Семья Дацика утверждает, что он сопровождал своего друга, который захотел посетить Эстонию. Защита намерена подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и обжаловать приговор.
Как сообщал «Рамблер», в марте 2018 года Вячеслав Дацик был приговорен к 3,5 года в колонии строгого режима за хулиганство, нанесение побоев и проникновение в жилище с угрозой насилия.
Он ворвался в один из публичных домов в Санкт-Петербурге, заставил проституток раздеться догола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. 25 февраля 2019 года Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование двум из трех статей, что позволило Рыжему Тарзану выйти на свободу.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Комментарии 9
Происшествия , Вячеслав Дацик , ФСИН , РИА Новости , Ленинградская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
«Проводили девочку мою»
«Проводили девочку мою»
Видео
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
02:32
Протест против 5G в Челябинске попал на видео
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
00:13
Смертельная авария с бетономешалкой в Волгограде попала на видео
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
00:34
Пьяная девушка «прокатила» полицейского и попала на видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы
02:50
Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение