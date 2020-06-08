Дацик получил новый срок 

Боец ММА Вячеслав Дацик по прозвищу «Рыжий Тарзан» получил новый тюремный срок, передает РИА «Новости».

Суд в Ленинградской области приговорил его к году колонии строгого режима за незаконное пересечение российско-эстонской границы в декабре 2019 года. Такой же приговор вынесен Дмитрию Вечкину, вместе с которым пограничники задержали Дацика.

Суд установил, что 21 декабря 2019 года Дацик и Вечкин незаконно пересекли границу РФ в Сланцевском районе Ленобласти на лодке по руслу реки Нарва на участке пограничной заставы в поселке Кукин Берег. Нарушители были задержаны эстонскими пограничниками, те передали их российским коллегам.

Семья Дацика утверждает, что он сопровождал своего друга, который захотел посетить Эстонию. Защита намерена подать ходатайство об условно-досрочном освобождении и обжаловать приговор.

Как сообщал «Рамблер», в марте 2018 года Вячеслав Дацик был приговорен к 3,5 года в колонии строгого режима за хулиганство, нанесение побоев и проникновение в жилище с угрозой насилия.

Он ворвался в один из публичных домов в Санкт-Петербурге, заставил проституток раздеться догола и в таком виде погнал их по улице в отделение полиции. 25 февраля 2019 года Санкт-Петербургский городской суд прекратил уголовное преследование двум из трех статей, что позволило Рыжему Тарзану выйти на свободу.