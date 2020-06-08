Бывший муж-садист пригрозил Грачёвой из тюрьмы

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Бывший муж-садист Грачёвой продолжает угрожать ей из тюрьмы 

News.ru 23 минуты назад
Бывший муж Маргариты Грачёвой по имени Дмитрий, отбывающий наказание за то, что отрубил супруге кисти рук, продолжает угрожать пострадавшей даже из мест заключения.
Как рассказала сама жительница подмосковного Серпухова, садист нисколько не раскаялся в содеянном. Более того, преступник в свойственной ему манере по-прежнему угрожает Маргарите. По её собственным словам, Дмитрий грозит отрубить руки её родителям в случае, если она его «не дождётся».
Рита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, объяснила претензии к государству
Грачёва рассказала, что очень боится за своих родных и близких. Кроме того, она заявила, что до преступления Дмитрий был «хорошим отцом».
Дети его любили. Я не знаю, на что он рассчитывал. Когда его спросили, мол, почему руки, он ответил: «Потому что не ноги». Часто говорил мне, что младшего я нагуляла«, — рассказала Грачёва в интервью певице Валерии на YouTube-канале «Между нами».
Ранее NEWS.ru сообщал, что у Грачёвой спустя два года после трагедии появился возлюбленный. От предыдущего брака у Маргариты двое сыновей. Она пишет, что мечтает о большой семье и хочет родить ещё и дочку.
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Происшествия , Видео , Маргарита Грачева , Валерия , Серпухов
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