В российской школе нашли тело подростка

"По предварительным данным, в дневное время подросток с друзьями вдыхал газ из баллона. Ему стало плохо, приятели отвели его на территорию учебного заведения и позвали на помощь медицинского работника. Женщина вызвала скорую помощь, до прибытия врачей оказывала пострадавшему помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства пояснили, что, предварительно, юноша состоял на профилактическом учете. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за употребление газа. Следователи начали проверку. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе.