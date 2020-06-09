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В одной из школ Кузбасса нашли тело подростка 

ТАСС и ещё 2 41 минуту назад
В российской школе нашли тело подростка
Фото: РИА Новости
Тело 17-летнего подростка было обнаружено на территории одной из школ Кемерова. По предварительным данным, юноше стало плохо после вдыхания газа из баллона, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
"По предварительным данным, в дневное время подросток с друзьями вдыхал газ из баллона. Ему стало плохо, приятели отвели его на территорию учебного заведения и позвали на помощь медицинского работника. Женщина вызвала скорую помощь, до прибытия врачей оказывала пострадавшему помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть подростка, вызвали следственную группу", — говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства пояснили, что, предварительно, юноша состоял на профилактическом учете. Ранее он уже попадал в поле зрения сотрудников полиции за употребление газа. Следователи начали проверку. "В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе.
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Комментарии
Происшествия , СКР , Кемерово , Кемеровская Область
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