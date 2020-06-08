Тонны нефти вылились из российской скважины

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Около 10 тонн нефти разлилось из аварийной скважины в Ненецком автономном округе , сообщает 8 июня «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

На данный момент скважину удалось загерметизировать, разлив остановлен. Дальнейшие работы и инспекция Ростехнадзора затруднены сложными метеоусловиями.

Сотрудники аварийных служб пока не могут вылететь к месту аварии на вертолёте и ждут лётной погоды.

«Произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе. Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины», — цитирует агентство слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате разгерметизации топливного бака более 21 тыс. тонн дизельного топлива попало в воду рек Далдыкан и Амбарная.