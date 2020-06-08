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СМИ: в Заполярье из аварийной скважины разлилось 10 тонн нефти 

ИА Regnum и ещё 9 54 минуты назад
Тонны нефти вылились из российской скважины
Фото: Reuters
Около 10 тонн нефти разлилось из аварийной скважины в Ненецком автономном округе, сообщает 8 июня «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.
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На данный момент скважину удалось загерметизировать, разлив остановлен. Дальнейшие работы и инспекция Ростехнадзора затруднены сложными метеоусловиями.
Сотрудники аварийных служб пока не могут вылететь к месту аварии на вертолёте и ждут лётной погоды.
«Произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе. Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины», — цитирует агентство слова источника.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» в результате разгерметизации топливного бака более 21 тыс. тонн дизельного топлива попало в воду рек Далдыкан и Амбарная.
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Происшествия , Пожары , Ростехнадзор , Интерфакс , Ненецкий Автономный Округ
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