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Шамсутдинову предъявили новое обвинение о покушении на убийство 

РИА Новости 33 минуты назад
Расстрелявшему сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили новое обвинение по статье о покушении на убийство, сообщил в понедельник РИА Новости его адвокат Руслан Нагиев.
Решена судьба застрелившего сослуживцев Шамсутдинова
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части, сейчас он под стражей. Ранее ему предъявили обвинение по статье "Убийство двух и более лиц", Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Предъявлено новое обвинение. Двое выжили. В такой ситуации предъявляется обвинение в покушении на убийство по этому же эпизоду. Это стандартный случай", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Видео , Руслан Нагиев , РИА Новости , Забайкальский Край
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