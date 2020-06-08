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В Петербурге завели дело после ДТП с Ferrari 

РИА Новости 1 час назад
В Петербурге завели дело после смертельного ДТП с Ferrari
Фото: РИА Новости
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП с участием Ferrari в Петербурге, в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказано в сообщении.
В воскресенье один человек погиб, двое пострадали при столкновении Ferrari и Volkswagen Polo в Петербурге. ДТП произошло около 16.30 на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы.
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Происшествия , Ferrari , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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