В Петербурге завели дело после смертельного ДТП с Ferrari

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено по факту ДТП с участием Ferrari Петербурге , в результате которого один человек погиб и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области

"По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", — сказано в сообщении.

В воскресенье один человек погиб, двое пострадали при столкновении Ferrari и Volkswagen Polo в Петербурге. ДТП произошло около 16.30 на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Введенской улицы.