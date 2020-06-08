Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дагестанских последователей ИГ приговорили 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
Дагестанских последователей ИГ приговорили
Фото: ТАСС
Южный окружной военный суд назначил четверым участникам незаконного вооруженного формирования, присягнувшим на верность международной террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сроки от семи до 16 лет лишения свободы.
«Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Закарьяева Рамазана Яхьяевича, Татарханова Самата Ахмедовича, Рамазанова Али Дагировича.19 октября 2018 года вышеуказанные лица, разделяя идеологию международной террористической организации «Исламское государство», в горно-лесистой местности Буйнакского района Республики Дагестан приняли присягу на верность лидеру данной организации, на следующий день они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Суд установил, что в январе 2017 года в городе Буйнакске Закарьяев, Татарханов и Рамазанов объединились для создания на территории города и района вооруженного формирования, они прошли обучение правилам обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.
Еще одним членом банды, чья вина была доказана в ходе судебного разбирательства, стал Даниял Загиров, который в феврале 2018 года, используя мобильный телефон, разместил в одной из соцсетей материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Татарханову назначено 16 лет колонии строгого режима, Загирову — 12 лет колонии строгого режима, Закарьяеву — девять лет колонии общего режима, Рамазанову — семь лет колонии общего режима.
Кроме того, Загирову на два года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Осужденные также заплатят денежные штрафы.
Напомним, ранее уроженца Дагестана осудили за попытку примкнуть к ИГ.
Видео дня. «Темникова на минималках»: певицу Фадеева засмеяли в сети
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17 Свидетели сообщили о присутствии истребителей в небе при крушении MH17 Заявившую о краже забытого дома кошелька москвичку наказали Заявившую о краже забытого дома кошелька москвичку наказали В Москве простились с Михаилом Кокшеновым В Москве простились с Михаилом Кокшеновым
Комментарии
Происшествия , Исламское государство , МВД , ФСИН , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы живем на хлебе и воде»: Солнцев пожаловался на нищету
«Мы живем на хлебе и воде»: Солнцев пожаловался на нищету
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
Раскрыты подробности избиения чиновника в Ялте
Раскрыты подробности избиения чиновника в Ялте
В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого
В войне Турции с Грецией Россия защитит слабого
Продюсер «Брата 2» отреагировал на уловку Первого канала
Продюсер «Брата 2» отреагировал на уловку Первого канала
Видео
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
01:02
Ползущая в магазин пенсионерка попала на видео
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
00:22
Поимка 2-метрового питона в Кинешме попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
02:40
Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве
Происшествия Новости Москвы
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение