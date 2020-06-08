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Заявившую о краже забытого дома кошелька москвичку оштрафовали 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Заявившую о краже кошелька москвичку оштрафовали
Фото: ТАСС
Московский Тушинский суд оштрафовал москвичку за то, что она заявила о краже кошелька, хотя сама забыла его дома. Об этом рассказали РИА "Новости" в суде.
По данным суда, женщина обратилась в полицию с заявлением о краже 7 января. Она утверждала, что у нее похитили кошелек, в котором находились 15 тысяч рублей и паспорт со СНИЛСом. Однако на следующий день россиянка призналась, что нашла кошелек дома и попросила прекратить дело. Следствие же усмотрело в ее действиях преступный умысел на заведомо ложный донос.
Суд рассмотрел это дело и учел признание москвички, положительные отзывы о ней и что она растит маленького ребенка и помогает больной матери. Уголовное дело против женщины было закрыто, но ей назначили штраф в размере 15 тысяч рублей.
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Происшествия , РИА Новости
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