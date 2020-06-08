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Накануне похищения сыну адвоката Скрыпника писали с неизвестного номера 

News.ru 1 час назад
«Если не заткнет рот у Б.»: как похитили сына адвоката
Фото: РИА Новости
Сын адвоката Константина Скрыпника накануне похищения получил сообщение с неизвестного номера.
Передай отцу, что если он не заткнёт рот у Б. [фамилия следователя СК РФ], то замолчит навсегда, — говорилось в сообщении.
Через несколько дней самому адвокату прислали другое сообщение:
«Твой сын в Цхинвале. Отдай документы по компаниям».
17-летний сын Скрыпника пропал 5 июня 2020 года 7 июня его нашли в деревне Каменки-Дранишниково в Подмосковье. Преступников задержали.
NEWS.ru писал, что Константин Скрыпник связывает похищение подростка со своими показаниями по делу банды Аслана Гагиева. Адвокат выразил надежду, что его и его семью включат в программу защиты свидетелей, так как существует реальная угроза жизни.
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