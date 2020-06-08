«Если не заткнет рот у Б.»: как похитили сына адвоката

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Сын адвоката Константина Скрыпника накануне похищения получил сообщение с неизвестного номера.

Передай отцу, что если он не заткнёт рот у Б. [фамилия следователя СК РФ], то замолчит навсегда, — говорилось в сообщении.

Через несколько дней самому адвокату прислали другое сообщение:

«Твой сын в Цхинвале. Отдай документы по компаниям».

17-летний сын Скрыпника пропал 5 июня 2020 года 7 июня его нашли в деревне Каменки-Дранишниково в Подмосковье. Преступников задержали.