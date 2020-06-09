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В Ярославле в Волгу попали нефтепродукты 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
В Волгу попали нефтепродукты
Фото: ГТРК "Ярославль"
Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения в Волге нефтепродуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве. Нефтяное пятно было обнаружено в центральной части города, прямо под Октябрьским мостом.
На месте выехали представители природоохранной прокуратуры.
«В результате проверки, проведённой с выездом на место, установлено, что в районе расположения Суринского коллектора наблюдается поступление в реку Волга нефтепродуктов. Площадь загрязнения ориентировочно составила 2 тысячи квадратных метров, рассказали в природоохранной прокуратуре.
Оценить ущерб, нанесенный экосистеме, помогут пробы воды, взятые в Волге. Также приняты меры по недопущению распространения нефтяного пятна.
«Специалистами Верхне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора произведен отбор проб с целью определения характера загрязнения. Региональным МЧС обеспечена установка боновых ограждений с целью локализации загрязнения», — дополнили в Ярославской природоохранной прокуратуре.
Прокурорская проверка продолжается. Как ранее сообщало ИА REGNUM правоохранители через суд обязали власти Ярославля обеспечить очистку сточных вод в центре города.
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Происшествия , МЧС , ИА REGNUM , Ярославль
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