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ФСБ задержала на границе иностранца с порохом в сапогах 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
ФСБ задержала иностранца с порохом в сапогах
Фото: РИА Новости
В Курганской области вынесен приговор гражданину Республики Таджикистан, который пытался вывезти за границу незаконно приобретенные взрывчатые вещества, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«В мае 2019 года мужчина незаконно приобрел порох, являющийся взрывчатым веществом метательного действия, массой 501 грамм», — передает URA.RU сообщение прокуратуры.
В октябре 2019 года гражданин Таджикистана попытался пересечь госграницу России в пункте пропуска «Воскресенское» Половинского района, спрятав порох в сапоги. Взрывчатое вещество обнаружили при досмотре сотрудники погрануправления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.
Уголовное дело возбуждалось по статьям «незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ» и «покушение на контрабанду взрывчатых веществ через госграницу». Решением Половинского районного суда Курганской области мужчина 1993 года рождения задержанный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.
Напомним, 2 июня в пресс-службе ФСБ сообщили, что пограничники в Крыму задержали украинского военного, нарушившего российскую госграницу. Сообщалось, что он был в состоянии алкогольного опьянения и при досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком.
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Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Курганская Область , Таджикистан
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